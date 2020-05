Eerste start-ups nemen hun intrek in chemie-incubator BlueChem

Met de versoepeling van de coronamaatregelen nemen de eerste start-ups deze week hun intrek in BlueChem, de eerste incubator in België die zich toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie. De labo’s zijn intussen al voor bijna de helft volzet.Een incubator is een bedrijf dat andere nieuwe bedrijven helpt met starten en groeien door diensten zoals huisvesting, managementtraining en toegang tot financiers en netwerken te bieden.

Met Calidris Bio, IBEVE, Peace of Meat en Triple Helix kiezen opnieuw vier innovatieve groeibedrijven voor BlueChem in Antwerpen als uitvalsbasis voor hun onderzoeks- en bedrijfsactiviteiten. Dankzij bijkomende ondersteuning door Air Liquide, ExxonMobil, SAS Institute en Vopak biedt BlueChem de juiste expertise en omkadering om duurzame innovaties te versnellen en hun slaagkans op industriële toepassing te vergroten.

Door het coronavirus werd de officiële opening van BlueChem eind april geannuleerd, maar toch gaat het goed vooruit met de incubator voor duurzame chemie op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Met 7 start-ups en scale-ups, de medewerking van 6 internationale ondernemingen en 5 strategische partners die de huurders in BlueChem een service op maat bieden, zijn de beschikbare laboratoria en kantoorruimtes al voor bijna de helft ingenomen. Daardoor zullen er al zeker zowat 60 mensen in BlueChem aan de slag kunnen. De eerste start-ups starten deze week met hun activiteiten, uiteraard met respect voor de geldende hygiënemaatregelen en fysieke afstandsregels om een veilige werkomgeving te garanderen.

Initiatiefnemers Essenscia, POM Antwerpen, de stad Antwerpen en VITO beklemtonen evenwel dat er in BlueChem nog voldoende ruimte is voor extra start-ups

(Bericht en foto Essenscia)