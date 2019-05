Eerste steen democentrum 'Log!Ville' in Niel gelegd "fysieke en virtuele ontdekkingsreis"

Vandaag werd de eerste steen van het demonstratiecentrum Log!Ville op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel gelegd. Log!Ville wordt een state-of-the-art belevingscentrum, dat zijn deuren opent voor het publiek in september 2020.

“Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen is de geknipte locatie voor Log!Ville”, benadrukt POM-voorzitter Caluwé. “Het democentrum zal innovatie uitstralen, nieuwe trends op het vlak van logistiek detecteren in binnen- en buitenland, ultramoderne technologieën demonstreren, co-creatie bewerkstelligen en de valorisatie van allerlei nieuwe toepassingen stimuleren. Het moet dé ontmoetingsplaats worden voor alle Vlaamse bedrijven die met logistiek te maken hebben. De logistiek is één van de economische speerpuntsectoren van Vlaanderen in het algemeen en van de provincie Antwerpen in het bijzonder. Logisch dus dat wij dit initiatief ten volle ondersteunen.”

Met Log!Ville wil VIL de logistieke sector in Vlaanderen helpen innoveren door praktische toepassingen en vernieuwende concepten te ontdekken, demonstreren, testen en laten ervaren. “De focus van Log!Ville zal liggen op mature B2Binnovatie die nog niet mainstream terug te vinden is in het bedrijfsleven. Er is ook plaats voor vernieuwende concepten als inspiratie voor de sector. De kennis die VIL als Speerpuntcluster Logistiek in huis heeft zal Log!Ville in de praktijk brengen”, aldus Danny Van Himste, voorzitter van VIL.

Fysieke én virtuele ontdekkingsreis

Het gebouw zal bestaan uit vier onderdelen: een fysieke demonstratiezone, een virtuele belevingsruimte, een co-creatiegedeelte en een polyvalente ruimte. In de fysieke demonstratiezone van 1.333 m² zullen bezoekers de nieuwste toepassingen in de logistiek kunnen ontdekken en testen, gaande van exoskeletten over AGV’s naar slimme brillen. In de Digital Experience Center van 518 m² wacht de bezoekers een digitale beleving.

De co-creatieruimte, de Logistics Innovation Accelerator genoemd, wordt een ruimte van 400 m² waar innovatie in de logistiek live zal gebeuren. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en startups zullen er via corporate venturing en co-creatie samenwerken aan een digitale, duurzame logistiek als gamechanger. De polyvalente ruimte van 523 m² tot slot zal dienen voor het organiseren van seminaries, vergaderingen en evenementen.

“Log!Ville zal een fysieke en virtuele ontdekkingsreis worden die de competitiviteit van onze bedrijven op het vlak van supply chain versterkt met focus op automatisering, digitalisering, duurzaamheid en last mile delivery. Dit gebouw wordt een landmark voor de logistiek in Vlaanderen en ver daarbuiten. Ik ben dan ook trots dat we dit in onze regio kunnen realiseren”, aldus minister Philippe Muyters.

(bericht en foto VIL)