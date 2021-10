Eerste straatvoetbaltornooi voor meisjes: "Meisjes kunnen even goed voetballen als jongens!"

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de politie gevraagd strenger op te treden tegen iedere vorm van geweld. Dat meldt ze na het overleg dat ze vrijdag had met de Voetbalbond en de Pro League. Dat overleg kwam er onder meer nadat een supporter van Manchester City zwaargewond raakte na afloop van de Europese match, dinsdag, tegen Club Brugge. Onlangs waren er ook rellen voor en tijdens de wedstrijd Antwerp - Frankfurt. Pro League en Voetbalbond werken een actieplan uit, en er komt een mediacampagne om supporters op te roepen de matchen in 'de beste en veiligste omstandigheden te laten verlopen'. Behalve het geweld in en rond voetbalstadions werden ook de gevaren door het gebruik van vuurwerk en andere pyrotechniek besproken. De terugkeer naar de stations de afgelopen weken en maanden was voor de meeste supporters 'een heuglijke gebeurtenis', zegt Verlinden. Maar het gedrag van enkelingen die het verpesten kunnen de verschillende betrokken partijen niet tolereren, klinkt het. Voor Verlinden toont dat aan dat alle partijen extra inspanningen moeten leveren. 'De voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, de clubs, de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond scharen zich achter een gedeelde repressieve en proactieve aanpak', zegt de CD&V-minister. Voor Pro League-CEO Pierre François is structureel overleg met de minister en haar diensten, waarin zowel de huidige aanpak besproken wordt als voorstellen uitgewerkt kunnen worden, daarom erg waardevol'. 'Voetbal moet een feest blijven en het is onze plicht alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat dit te allen tijde en voor iedereen zo blijft', vult Voetbalbond-CEO Peter Bossaert aan.Foto Belga