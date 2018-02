Eerste struikelsteen in Antwerpen

Een Brusselse vereniging ter nagedachtenis van de shoah heeft in twee Antwerpse straten zogeheten struikel-stenen geplaatst, gedenkstenen die ingewerkt zijn in het trottoir, om de slachtoffers van de Holocaust te herdenken. Het is een omstreden initiatief, waar de stad géén goedkeuring voor gaf.



In de Pretoria-straat werd een struikelsteen geplaatst voor Émile Zuckerberg. Die jonge Antwerpenaar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog met een groep kinderen opgepakt en gedeporteerd. Hij stierf in de gaskamers van Auschwitz. Ook in de Stoom-straat is er een gedenksteen geplaatst. De struikelstenen zorgen al langer voor onenigheid binnen de joodse gemeenschap. Velen vinden zo'n gedenkstenen waar je op kan stappen weinig respectvol.In België zijn er 260 struikelstenen, in Europa meer dan 65.000