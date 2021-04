Eerste test in Antwerpse Elisabethzaal: onderzoeken hoe evenementen kunnen plaatsvinden

Het eerste testevenement in ons land is in de Antwerpse Elisabethzaal gehouden. Tweehonderd bezoekers komen er sinds de vooravond samen, nadat ze aan een sneltest werden onderworpen. Onderzoekers en experten bekijken met camera's en speciale tellingen hoe de mensenmassa zich in de ruimte beweegt, om daarmee toekomstige evenementen te kunnen sturen. Er was ook een muzikale gast in de Elisabethzaal, Ozark Henry.