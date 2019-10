Eerste theater monoloog van Martine Prenen op Vlaamse podia

"De gezonde vrouw" van auteur, gezondheids- en voedingscoach Martine Prenen is een zéér onderhoudende voorstelling over goed in je vel zitten, over vat krijgen op de interne hormonale keuken, over gezond leven en toch controle hebben over je guilty pleasures.



Een zoektocht naar gezond én plezierig leidde tot deze show. Want natuuuuurlijk willen we allemaal ‘lekker’ in ons vel zitten en ‘bakken’ energie hebben om elke dag van te tanken. Maar hoe doe je dat en nog belangrijker hoe begin je eraan? Met haar ‘50 – something’ jaren op de teller en een master van gezondheids- en voedingscoach op zak loopt Mar10 , net zoals de meesten onder ons, nog regelmatig tegen zichzelf aan.

Mar10 laat zien hoe ze zich staande houdt op dat slappe koord van een gezond leven leiden. Zo legt ze uit wie er achter je cravings zitten en hoe je ‘guilty pleasure’s ‘ of ‘goestingeskes’ onder controle kan houden (of net niet). Over hoe je stress kan gebruiken als een vriendje ipv de vijand wat je kan doen als je ’s ochtends zonder sloten koffie écht niet uit je ‘zombie’-status geraakt en wat je moet doen als je in paskotjes altijd een zenuwinzinking nabij bent.

Mar10 neemt zichzelf niet TE serieus, er moet ruimte over blijven voor een ‘pateeke’ of een goed pakje friet. Er is ruimte voor humor, inzicht en tevens een paar gezonde tips.



"'T Zijn de Hormonen", haar nieuwste boek rolde net van de persen, loopt als een sneltrein en bevat talrijke handige weetjes en adviezen om bij een hormonale disbalans het gezonde evenwicht terug te vinden



www.martineprenen.be



SPEELDATA:



30.01.20 ANTWERPEN - THEATER HET KLOKHUIS

15.05.20 HOOGSTRATEN - RABBOENIZAAL



(bericht en foto Rumoer !)