Gezondheid "Tegen volgende zomer zullen kwetsbare burgers beschermd zijn"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het moment waarop België kan starten met de eerste coronavaccinaties is eindelijk in zicht. Volgende maandag, 28 december zal een 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs het eerste vaccin toegediend krijgen. Topviroloog Peter Piot spoort iedereen aan zich te laten vaccineren