Eerste vaccinaties in Vaccinatiecentrum Noorderkempen vanaf 25 februari

Het vaccinatiecentrum dat de eerstelijnszone Noorderkempen inrichtte in een loods aan het militair vliegveld in Brasschaat, start op donderdag 25 februari met vaccineren. In die eerste fase worden de zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, specifiek zij die het meeste fysiek contact hebben met hun patiënten. Daarna volgen in de eerste fase de zorgverleners uit andere beroepsgroepen.

Cindy De Roeve, voorzitter ELZ Noorderkempen: “We verstuurden de eerste honderden uitnodigingen aan zorgmedewerkers via de federale toepassing Doclr. Zij kunnen nu hun afspraak online bevestigen of verplaatsen naar een andere dag en uur. Vanaf volgende week donderdag verwachten we hen hier in het vaccinatiecentrum, waar alles intussen helemaal klaar staat om van start te gaan.”