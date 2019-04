Op de Napoleonkaai op het Eilandje in Antwerpen vond vandaag de eerste editie van het Vegan Street Festival plaats. Vegan, of toch veganisme, is een manier van leven waarbij getracht wordt zo weinig mogelijk dierlijke producten te gebruiken. Met foodtrucks en kraampjes wil de organisatie van het festival aantonen dat een vegan levensstijl niet alleen lekker, maar ook gemakkelijker is dan vaak wordt gedacht.