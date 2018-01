Eerste vlucht van Antwerp Airport naar Zürich

In Theaterzaal Elckerlyc kan u tot midden februari terecht voor het assisenproces van de webcammoord. De nieuwe voorstelling van regisseur Frank Van Laecke brengt een topcast bijeen. De grote verrassing is de comeback van Francesca Vanthielen. Zij keert nu dus terug naar haar oude passie, het theater. Opmerkelijk aan Assisen is dat u de jury bent. U beslist dus over schuld of onschuld.