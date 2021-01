Eerste vonnissen lockdownfeestjes: celstraffen tot 2 maanden en boetes tot 1.200 euro

De raadkamer in Antwerpen heeft bestuurders Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt van het failliete Antwerpse filmbedrijf Corsan doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor onder meer oplichting via het taxsheltersysteem en fiscale misdrijven. Ook twee revisoren, voor wie het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling had gevorderd, werden vandaag mee verwezen.