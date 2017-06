Eerste week met de knip op de leien

Afgelopen maandag is de knip van de Leien ingezet. De impact die de knip heeft op het verkeer in en rond de stad was groot maar niet groter dan verwacht. De stad, de Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en andere partners die betrokken zijn in de werken op het Operaplein volgden de situatie de afgelopen dagen op de voet en sturen bij waar mogelijk.

De belangrijkste tendensen die het Vlaams Verkeerscentrum vaststelde in de eerste week na de start van de werken aan het Operaplein, waren de grote drukte tijdens de ochtendspits op de afritten van de Antwerpse Ring richting Gent, vooral in Berchem en Borgerhout, en de ochtendfile op de E34/N49 richting Antwerpen, die sinds de knip 5km langer is geworden.

Daarnaast ziet het Vlaams Verkeerscentrum grosso modo de grote herkenbare drukte tijdens de spitsen. Ook tussen de spitsen blijft het, zoals gewoonlijk, druk. Tegelijk stelt het Vlaams Verkeerscentrum vast dat de chauffeurs de reisadviezen op de dynamische verkeersborden correct opvolgen.

Omwille van een aantal incidenten liep het verkeer vast en vielen de files extra zwaar uit door oververzadiging. Dit fenomeen is ook los van de knip vast te stellen in het Antwerpse verkeer. De zeer zware avondspits van woensdagavond is daar een voorbeeld van: er waren toen verschillende ongevallen op de R1 tijdens de spits en de impact was merkbaar in de wijde omgeving. Hetzelfde geldt voor de regenspits op dinsdagochtend na het lange Pinksterweekend. Dit was voor heel het Vlaamse snelwegennet een bijzonder zware ochtendspits.

De stad en haar partners in deze grote werf evalueren de toestand constant en sturen bij waar mogelijk. Zo is gebleken dat de filedruk op de Charles De Costerlaan en de Halewijnlaan erg hoog was. Om de druk te verlichten, wordt bekeken of er een extra rijstrook kan vrijgemaakt worden op de ventwegen waar nu de bussen rijden. Dit om Linkeroever beter te ontsluiten voor de bewoners en voor een vlotter bereik van de P+R Linkeroever. Verkeer dat richting de Waaslandtunnel moet, blijft op de huidige rijstroken.

Daarnaast hadden bestuurders die aan de Koeikensgracht richting Leien gaan om zo de Paardenmarkt te bereiken, een te korte groentijd. Nu blijkt dat er ruimte is voor een langere groentijd wordt deze vanaf volgende week ook effectief verdubbeld.

De Lijn: tramlijnen populair, nog voldoende reizigersplaatsen

Volgens De Lijn is de dienstverlening de eerste week na de knip goed verlopen. Uit observaties op het terrein blijkt dat het drukker is dan in gewone omstandigheden, maar er is nog voldoende plaats.

Vooral de tramlijnen zijn volgens De Lijn populair. Ze bieden vanuit alle windrichtingen een snelle en filevrije verbinding met het stadscentrum. De meeste tramlijnen rijden ondergronds of in een eigen bedding. Op de tramlijnen is nog voldoende plaats voor mensen die een snelle en filevrije verbinding naar de stad willen.

De nieuwe tramlijnen 8 en 10 door de premetrotunnel onder de Frankrijklei worden al goed gebruikt. Ze verbinden Wommelgem en Wijnegem via het stadscentrum met het zuiden van de stad en Hoboken.

Ook De Lijn volgt de situatie op de voet en zette waar nodig al extra trams in. Dat was het geval op de lijnen 3 (Merksem-Zwijndrecht) en 5 (Wijnegem-Linkeroever).