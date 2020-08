Eerste week solden is dramatisch: slechte verkoop blijft aanhouden

De eerste week van de solden verloopt dramatisch voor de detailhandel. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie NSZ. De meerderheid van de winkeliers (65%) ziet een daling tussen de 35 en de 40 procent in vergelijking met de eerste soldenweek van vorig jaar. Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ: “Dat heeft vooral te maken met de verstrengde maatregelen om slechts 30 minuten te mogen shoppen en maximaal met 1 persoon Alle winkeliers doen er werkelijk alles aan om het shoppen veilig te maken. Daarom vragen we ook de toelating om te mogen shoppen met mensen uit de bubbel.” In Antwerpen zijn de cijfers nog dramatisch ermet een daling van de verkoopcijfers tot min 70 procent. NSZ vraagt verder bijkomende financiële maatregelen voor de sector om een oplossing te bieden voor de grote voorraad onverkochte stocks

Tijdens de eerste soldendag vorige zaterdag bleek al dat de opkomst 50 procent lager lag dan vorig jaar. Uit onderzoek van NSZ blijkt dat dat cijfer de hele eerste week bijna even slecht bleef. “Dit is heel slecht”, stelt Christine Mattheeuws. “Tijdens de eerste soldenweek was de verkoop zo’n 40 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook al zien we dat de steden en de grote winkelstraten het minder goed doen dan plaatselijke winkels die niet gelegen zijn in een drukke winkelstraat. In Antwerpen ligt dat cijfers zelfs 70 procent lager!”

“Dat is volgens de winkeliers vooral te wijten aan de beperking om slechts 30 minuten te mogen shoppen en dat dan nog eens alleen. Ook het feit dat er geen feesten zijn en er veel aan thuiswerk wordt gedaan speelt de modewinkels parten ” NSZ wijst er expliciet op dat alle handelaars heel strikte veiligheidsmaatregelen treffen. “Ze bieden overal ontsmettingsmiddelen aan, ze reorganiseren de ruimtes en houden gepaste kledij apart. Shoppen is en kan veilig”, zegt Mattheeuws. “We roepen de overheid daarom op om het mogelijk te maken om met de mensen uit je bubbel te mogen shoppen.”

Spreek duidelijke taal

NSZ wijst ook nog op andere oorzaken. “De communicatie rond corona verloopt al van meet af aan onduidelijk. De politiek zei vaak andere zaken dan de wetenschappers. Nu zien we de laatste tijd dat ook wetenschappers onderling niet meer op dezelfde lijn zitten, ook over het shoppen. Dat schept onduidelijkheid en vooral in vele gevallen ook angst. Spreek eenduidige en klare taal”, roept Mattheeuws op.

Uit dezelfde rondvraag blijkt ook dat mensen vaak bang zijn voor het najaar en daarom hun aankopen uitstellen. “Shoppers geven aan dat ze hun aankopen beperken of uitstellen uit angst voor de economische gevolgen tijdens het najaar. Sommige mensen zijn bang om hun werk volledig of gedeeltelijk te verliezen.”

Shop nu om sector te redden

NSZ roept iedereen op om toch veilig te gaan shoppen. “Er zijn heel veel koopjes te doen en heel wat handelaars doen heel wat inspanningen met kortingspercentages van gemiddeld 50 procent. Willen we vermijden dat tegen het einde van het jaar één op vijf winkeliers failliet zijn, dan moeten we hen nu steunen.”

“Om tegemoet te komen aan de grote overstocks en het doorrekenen van torenhoge huurprijzen, vragen we de overheid om financieel bijkomende maatregelen te treffen”, besluit Mattheeuws