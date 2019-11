Meezingen met Anna, Elsa en Olaf. Zo’n honderden kinderen deden het deze middag om de terugkeer van hun Disneyhelden te vieren. Gekleed als prinses, koningin of sneeuwpop verzamelden jong en oud vandaag in Kinepolis Antwerpen om het vervolg op Frozen te zien. De monsterhit: Let it go, weergalmde in heel de bioscoop.