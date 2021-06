De stad Antwerpen wil volgende week woensdag meer dan 10.000 jongeren vaccineren in het vaccinatiedorp in Spoor Oost. De stad organiseert daarom Prikpop en roept alle jongeren op om zich zo snel mogelijk te registreren op Qvax. Wie dat dit weekend nog doet, krijgt maandag een uitnodiging in de bus.