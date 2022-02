Als we de Europese normen volgen, dan is het in heel Vlaanderen afgeraden om nog eieren van eigen kweek te eten. En dus niet alleen in zwaar verontreinigde gebieden als Zwijndrecht. Dat staat te lezen in een nieuw PFAS-rapport van opdrachthouder Karl Vrancken. Nog in het rapport staat dat het aandeel van de schadelijke PFAS-stoffen in eieren veel groter is dan in zelfgekweekte groenten. Liefst 98,7 procent van de lokale blootstelling aan PFOS bij mensen met een eigen moestuin en kippenren komt van de eieren. België heeft momenteel nog geen normen voor PFAS, maar als we de Europese normen zouden volgen, dan is de consumptie van minder dan 1 ei per week van eigen kippen al te veel. Het valt nog af te wachten of de Europese Commissie haar normen ook zal opleggen aan de lidstaten.