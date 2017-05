Eerstesteenlegging nieuwe lokalen Scouts 61 Sint-Jozef Merksem

Scouts 61 Sint-Jozef Merksem, kortweg “den 61”, begint na een lange zoektocht naar een nieuwe locatie, aan de bouw van zijn nieuwe lokalen. De eerstesteenlegging vindt aanstaande zondag plaats.

Scouts 61 Sint-Jozef Merksem, is ontstaan in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1945 richt de werking zich op jongens. Doorheen de jaren werd de groep groter waardoor het eigen lokaal aan de Speelpleinstraat te klein werd. Het vrijkomende klooster in de Terlindenhofstraat bood een oplossing voor het capaciteitsprobleem maar dat contract liep enkele jaren geleden ten einde. Daarom bouwt de scoutsgroep nu nieuwe lokalen achter de gebouwen van de kunstacademie grenzend aan het Runcvoortpark.

“Vrijwillig jeugdwerk is en blijft een speerpunt in mijn jeugdbeleid en verdient dan ook de nodige aandacht en investeringen”, aldus schepen Ait Daoud. “De inzet en de werking van de scouts mondt uit in enthousiaste jongeren die samen leren spelen, samen experimenteren en samen ondernemen. Stuk voor stuk kwaliteiten en vaardigheden die jongeren ook in de toekomst sterker maken. Ik maak dan ook graag de nodige middelen vrij voor deze nieuwe lokalen, die de werking van de scouts zeker zullen versterken”.

Schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud legt zondag 7 mei om 17.30 uur mee de eerste steen van het nieuwbouwproject, in de Terlindenhofstraat 204 in Merksem. De stad investeert 465.000 euro in dit bouwproject.

Meer info over de nieuwe scoutslokalen is te vinden op http://bouw.scouts61.be/