De foorkramers hebben er genoeg van. Deze werkloze situatie kan niet blijven duren zeggen ze. Een konvooi is vanochtend vanuit Wijnegem richting Brussel vertrokken. Ze gaan er samen met collega's uit heel het land protesteren omdat kermissen nu verboden zijn door de coronacrisis. Oneerlijk zeggen ze, want pretparken zijn wel gewoon open. Zo'n tachtig foorkramers uit onze regio spraken af op de Houtlaan om van daaruit naar de betoging in Brussel te gaan.