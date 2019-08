Een Tuk Tuk die frietjes aan huis levert, het is een gek idee. Maar in Merksem is dat mogelijk. Want Nico en zijn vrouw Cindy, de uitbaters van Frituur Woupy nemen nu ook online-bestellingen op. De concurrentie is bitterhard, zeggen ze. Maar toch willen ze het klein houden en enkel in Merksem leveren. Als de zaken goed verlopen, komt er nog een tweede Tuk Tuk bij.