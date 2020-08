'Eeuwig gif' op site Opel Antwerpen

Op de Opel-site in de Antwerpse haven is een grote vervuiling vastgesteld met PFAS, een voor mens en milieu toxische stof die in het buitenland al voor veel ophef heeft gezorgd. Het wordt ook wel 'het eeuwige gif' genoemd.

Het product is water- en vetafstotend, hittebestendig en brandwerend. Het werd lang gebruikt voor onder meer antiaanbakpannen en blusschuim. Een Amerikaanse studie toont voor veertien PFAS-chemicaliën een verband met kanker, geboorteafwijkingen, schildklier- en leverziekten.

De afvalstoffenmaatschappij OVAM gaat de Opel-site saneren. Het gaat om een proefproject voor PFAS-vervuiling in Vlaanderen en de kostprijs wordt geraamd op 3,8 miljoen euro. OVAM wil de rekening doorsturen naar de vorige eigenaar van de site: Opel Belgium. General Motors heeft die dochter al verkocht aan de Franse groep PSA. De vervuiling op de Opel-site is een gevolg van een blusschuimtank die er in de grond zat. Bij de verkoop van de grond werd overeengekomen dat het Antwerps Havenbedrijf voor de sanering zou instaan. Het stond immers vast dat de grond vervuild was.