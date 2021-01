Effect avondklok - op de besmettingen in de randgemeenten - verwaarloosbaar

De avondklok die afgelopen zomer van kracht was in de provincie Antwerpen, had eigenlijk enkel effect op het aantal besmettingen in de binnenstad. In de randgemeenten had ze nauwelijks impact.

Eind juli swingde het aantal besmettingen in de stad de pan uit. Vooral Borgerhout en Deurne bleken toen echte broeihaarden. Gouverneur Cathy Berx greep toen in met een avondklok. Niet enkel in de probleemgebieden voerde ze die in, maar in de hele provincie. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het effect van de avondklok -op de besmettingen in de randgemeenten- verwaarloosbaar was. In de stad werkte de maatregel wel. De gouverneur blijft er wel bij dat het een goede beslissing was, om de maatregel overal in te voeren, omdat volgens haar het probleem anders overgewaaid zou zijn naar de randgemeenten.

(foto © Belga)