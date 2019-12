Dat de Warmste Week heel wat mensen inspireert, dat is geen verrassing. Maar wat er in Oostmalle gebeurt, dat is bijna niet te geloven. Daar hebben ze een reusachtig tapijt in elkaar gestoken van 450 vierkante meter. En dat met honderdduizenden Clicblokjes. Een idee van Feestvarken, een vzw die zich bekommert om kinderen in armoede. Een actie die al zeker enkele tienduizenden euro's gaat opbrengen.