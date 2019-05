Eigenaar Mister Noodles vlucht naar het buitenland, zaak failliet verklaard

Mister Noodles, het wokrestaurant op de hoek van de Abdijstraat en de Zandvlietstraat op het Kiel, is failliet verklaard.

Het eetthuis kwam vorig jaar in juni in het nieuws, toen het onder vuur werd genomen. De schietpartij was vermoedelijk een afrekening in het drugsmilieu. Zaakvoerder Moraad El K. werd door de drugsmaffia ervan verdacht om 120 kilo cocaïne te hebben gestolen. Zij zetten een prijs op zijn hoofd van maar liefst 100 000 euro. De man zou het land zijn uitgevlucht. Een curator zal nu het faillissement verder afhandelen.

(foto : Google Street View)