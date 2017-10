Eigenaar voormalige Nationale Bank riskeert verloederingstaks te moeten betalen

Als er tegen 2020 nog niets gebeurd is in de voormalige Nationale Bank, riskeert de eigenaar van het gebouw een zogenaamde verloederingstaks te moeten betalen.

De Nationale Bank op de BritseLei werd in 2014 openbaar verkocht. Een Antwerpse project-ontwikkelaar telde er ruim 7 miljoen euro voor neer. Er circuleerden een aantal plannen, zoals een luxehotel, appartementen of zelfs winkels, maar daar kwam allemaal niets van in huis. Nu is de Nationale Bank officieel geklasseerd als verwaarloosd gebouw. Dat wil zeggen dat er taksen betaald moeten worden als het gebouw gewoon blijft leegstaan. Vanaf 2020 kan dat dus.