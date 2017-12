Eigenaars blijven wanhopig op zoek naar hun puppy - beloning inmiddels verdubbeld

Obi, de puppy die al drie weken vermist is, is alweer gespot. Deze keer aan een tramhalte van de Lange Leemstraat en de Belgiëlei.



Baasjes Jeroen en Eefje hebben op Facebook een herkenbare foto geplaatst van een vrouw die voglens hen aan het wandelen is met Obi. Obi werd al enkele malen gespot, onder meer aan de leiband met een onbekende man. Eerder hebben ze al flyers van Obi in de stad verdeeld en een beloning 500 euro beloofd aan de vinder. In de hoop om hun dierbare vriend sneller terug te vinden willen de eigenaars nu het dubbele, 1000 euro dus, geven aan de persoon die Obi terug kan bezorgen. Info : 0479/97 35 20 of 0485/20 20 68

bekijk hier de reportage van de verdwenen Obi

(foto's bezorgd door de eigenaars van de puppy)