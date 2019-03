Eigenaars honden en paarden tevreden met verbod op vuurwerk (VIDEO)

In Vlaanderen wordt het afsteken van vuurwerk overal verboden. De nieuwe regels moeten ongelukken met bange dieren vermijden. Gemeenten kunnen wel afwijken van de regel en vuurwerk toch toelaten, maar dan wel enkel op bepaalde plaatsen en momenten. In Zoersel zijn de eigenaars van honden en paarden alvast erg blij met het nieuwe decreet. Want tot nu toe mocht overal in de gemeente vuurwerk worden afgestoken.