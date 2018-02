Eigenaars valse rijbewijzen riskeren celstraf en boete

Kandidaatchauffeurs die twee jaar geleden betrapt werden met valse rijbewijzen riskeren tot 12 maanden cel en een boete van 600 euro.

In 2016 kwam aan het licht dat meer dan 150 mensen bij rijschool Rijbewijs in Borgerhout een vals bekwaamheidsattest hadden gekocht. Met dat attest konden ze dan een voorlopig rijbewijs afhalen. Ze betaalden daar tussen de 250 en 900 euro voor. De rijschool is intussen opgedoekt, maar 80 fraudeurs zijn nu dus voor de politierechter verschenen. Vandaag moet ook de secretaresse van de toenmalige rijschool zich verantwoorden voor de rechtbank. Ze ontkent de feiten.

