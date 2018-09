"Eilandje één van tien hipste buurten van Europa"

Het Eilandje is één van de 10 hipste buurten van Europa. Dat schrijft de Britse krant The Independent. Het is één van de tien coolste buurten die je absoluut op je 'bucketlist' moet zetten, klinkt het.

De opwaardering van het Eilandje is, volgens de krant, vooral te danken aan de opening van het MAS. Vooral het dak, met het fantastische uitzicht over de stad en de haven, is een echte blikvanger.

Ook de vele leuke bars, restaurants en discotheken zijn de moeite, klinkt het nog. Veel van hen zitten in oude magazijnen, vooral het Felix Pakhuis wordt indrukwekkend gevonden.

Dit is de rest van de top tien van ‘Europe’s coolest neighbourhoods’:

- Praga, Warschau (Polen)

- Mariahilf, Wenen (Oostenrijk)

- Finnieston, Glasgow (Schotland)

- Aarhus Ø, Aarhus (Denemarken)

- Amsterdam-Noord, Amsterdam (Nederland)

- Beyoglu, Istanboel (Turkije)

- Grünerløkka, Oslo (Noorwegen)

- Metelkova, Ljubljana (Slovenië)

- Västra Hamnen, Malmö (Zweden)

(Foto : © Belga)