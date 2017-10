Media en Cultuur Eilandje in de ban van drijvend platform

Op het Eilandje aan het Mas zijn buurtbewoners en voorbijgangers sinds enkele dagen in de ban van een drijvend platform. Enkele werkmannen timmeren er aan een constructie uit bamboe die drijft in het water van het Bonapartedok. Het werk is sinds vanochtend klaar. Het is een installatie voor het cultuurfestival Europalia.