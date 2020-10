Eind deze week mogelijk 10.000 nieuwe besmettingen per dag

Als de stijging van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen zich doorzet zoals nu, zullen we eind deze week tienduizend nieuwe besmettingen per dag vaststellen. Dat zei Yves Van Laethem, interfederaal woordvoerder over het coronavirus, vandaag op de persconferentie van het Crisiscentrum.

'Alle indicatoren blijven alarmerend stijgen, in alle provincies en leeftijdsgroepen', zei Van Laethem. De voorbije zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar waren, tussen 2 en 8 oktober, waren er gemiddeld 4.153,7 nieuwe besmettingen per dag, een stijging met 89 procent. 'We zitten nu aan een verdubbeling iedere acht dagen. Dat is snel. De maximale snelheid, die we niet willen bereiken, is een verdubbeling iedere drie dagen', zei Van Laethem. Vorige woensdag alleen waren er 6.505 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een nieuw record, nadat maandag en dinsdag ook al records waren gebroken, met respectievelijk 5.088 en 5.517 nieuwe besmettingen per dag, volgens de jongste gegevens.