29 juni laatste dag om papieren belastingaangifte binnen te brengen

De uiterste termijn om de papieren belastingaangifte in te dienen, namelijk 29 juni, is meteen ook de laatste dag dat de burger terecht kan in de kantoren van de FOD Financiën om hem te helpen bij het invullen van zijn aangifte.

De FOD Financiën organiseerde in mei en juni niet minder dan 3.954 invulsessies op 564 verschillende plaatsen. Er vonden sessies plaats in gemeenten, cockpits, winkelcentra en in kantoren van Financiën. De laatste sessies vinden plaats op 29 juni.