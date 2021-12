Om 0.30 uur gisterochtend veroorzaakten jongeren overlast op een binnenplein aan de Sint-Laureisstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, vertrok een groot deel van de groep. Anderen ruimden het plein op, aangemoedigd door onze diensten. Een beetje verderop ontplofte knalvuurwerk. Een 17-jarige die van achter een muurtje tevoorschijn kwam, ontkende zijn betrokkenheid. Toen hem gevraagd werd om zijn zakken leeg te maken, kwam hij eerst met een beperkt aantal voetzoekers op de proppen. De inspecteurs hadden aanwijzingen dat de jongen nog meer op zak had. Bij het aftasten vonden zij nog een aansteker en een aanzienlijke hoeveelheid knallers. In totaal zijn 21 voetzoekers bestuurlijk in beslag genomen. Er is een GAS-boete opgesteld en de jongere kan zich aan een huisbezoek verwachten. De jongeman en zijn ouders zullen gewezen worden op de risico's en de overlast die het gebruik van knallers met zich meebrengen. Foto Politie Antwerpen