Een 38-jarige man uit Mortsel is onder elektronisch toezicht geplaatst. De man had zaterdagavond een 25-jarige inwoner van het Vlaams-Brabantse Weerde neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, maar is niet in levensgevaar. De dader werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord. De Mortselaar wachtte de man op in zijn straat in Weerde. Het slachtoffer zou hem nog niet betaald hebben voor een aantal uitgevoerde werkzaamheden. Bij de discussie die daarop ontstond, nam de Mortselaar een mes boven en diende hij de man uit Weerde verschillende messteken toe. De vriendin van het slachtoffer alarmeerde enkele buurtbewoners, waarop de dader op de vlucht sloeg. De politie kon hem kort nadien oppakken in zijn woning in Mortsel. Hij zit zijn voorlopige hechtenis dus thuis uit met een enkelband. Verder onderzoek loopt nog.