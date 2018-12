Een stuk cafégeschiedenis verdwijnt in Wijnegem. Café De Krabbershoek, op de Turnhoutsebaan, was bijna een eeuw lang een begrip in Wijnegem. De laatste jaren zwaaide Agnes de plak achter de toog van De Krabbershoek, maar zij gaat nu op pensioen. En de vraag is wie elkaar het hardst gaat missen: de klanten Agnes, of Agnes de klanten.