Einde van katholiek tijdperk in Brasschaat

In Brasschaat krijgen ze een nieuwe bestuursploeg. N-VA gaat er in zee met Open Vld.

Jan Jambon behaalde met de N-VA een monsterscore van ruim 44,2 procent. Goed voor een absolute meerderheid. Maar omdat hij die met slechts één zetel op overschot toch te krap vond, zocht hij er nog een partner bij. Dat werd dus de Open Vld van Christophe Thomas. De liberalen krijgen één schepen in de nieuwe ploeg. Opvallend is dus dat er géén christen-democraten meer in het bestuur zitten, de partij van Dirk De Kort bestuurde decennialang in Brasschaat.

Foto Belga