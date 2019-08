Einde verhaal voor Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Het zat er aan te komen en het is nu ook een feit: het is over en uit voor de Nationale Sluitingsprijs.

De wielerwedstrijd is traditioneel een echt volksfeest op de Belgisch-Nederlandse grens in Putte-Kapellen. Maar het blijft bij 86 edities. Organisator Golazo wilde de koers enkel nog laten doorgaan als Kapellen en Stabroek dubbel zoveel geld op tafel zouden leggen en dat kunnen en willen de gemeentes niet betalen. Als er niet snel een nieuwe organisator opduikt, en die kans is heel klein, dan is het dus einde verhaal voor de Sluitingsprijs.

(Foto: © Belga)