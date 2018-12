Eindejaarsvuurwerk boven Antwerpen zet 2019 feestelijk in

Op maandag 31 december om middernacht zet Antwerpen het nieuwe jaar feestelijk in met vuurwerk. Dat wordt ook dit jaar afgestoken vanop een ponton in de Schelde ter hoogte van het centrum, wat zorgt voor een uniek spektakel boven de stad. Aan de Scheldekaaien tegenover de ingang van de Voetgangerstunnel kunnen toeschouwers genieten van een drankje aan de bar en warmt dj 5napback vanaf 22.30 uur alle aanwezigen op. Erna telt Saartje Vandendriessche samen met het publiek af naar het vuurwerk.

Helemaal aan het begin van 2019 zal de hemel boven de stad twintig minuten lang schitteren dankzij het traditionele eindejaarsvuurwerk. Ook dit jaar maakt de bekroonde professionele vuurwerkmaker Cliff Hooge er met zijn team een bijzondere ervaring van, met honderden vuurpijlen en een bijpassende soundtrack.

De site op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel zet de deuren open om 22 uur. Vanaf dan zijn er drankjes verkrijgbaar aan de bar en is het grote publiek welkom. Om 22.30 uur draait dj 5napback het feestje in gang. De jonge Duffelse dj won in 2016 de MNM Start To DJ-wedstrijd en draaide sindsdien op heel wat plekken, met als hoogtepunten Tomorrowland en Summerfestival. Tien minuten voor middernacht telt Saartje Vandendriessche samen met het publiek af naar de grote vuurwerkshow, die om 24 uur losbarst.

Wie er zeker bij wil zijn, komt best op tijd want de plaatsen zijn beperkt. De toegang is gratis.

Op beide oevers te zien – Steenplein afgesloten

Het vuurwerkspektakel is te bewonderen vanop linker- en rechteroever. Behalve de site op de Scheldekaaien is de wandelbrug aan het Zuiderterras ook een ideale locatie om te kijken. Op Linkeroever garandeert de boeienweide vlakbij de Voetgangerstunnel een uitstekend zicht, met de skyline van de stad op de achtergrond.

Het Steenplein wordt volledig ingenomen door Winter in Antwerpen. De kraampjes daar sluiten op 31 december al om 18 uur, net als alle andere attracties van de Winter. Het Steenplein wordt vanaf dan ook afgesloten voor het publiek.

Om vlot aan de Scheldekaaien te geraken, raadt de stad iedereen aan om de informatieschermen en wegwijzers tussen de Groenplaats en de site te volgen. Voor personen met een handicap zijn er op het terrein een aantal speciale plaatsen voorzien. Die zijn aangeduid met pictogrammen.

Veiligheidsmaatregelen

In Antwerpen is het afsteken van vuurwerk verboden zonder toelating van de burgemeester. Het oplaten van wensballonnen is altijd verboden.

Bovendien is het tot 31 januari zoals steeds ook verboden om openlijk (1) vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken. Wanneer de politie toch mensen met vuurwerk ziet, wordt dat in beslag genomen en riskeren ze een fikse boete.

De stad neemt deze maatregelen om ieders veiligheid te vergroten. Verder geldt er een glasverbod op de site op de Scheldekaaien. Wie graag ter plaatse iets drinkt, kan een drankje kopen aan de bar. Ook zijn grote tassen of rugzakken daar niet toegelaten.

Mobiliteitsinfo en verkeersmaatregelen

De stad raadt bezoekers aan om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar het vuurwerk te komen. Alle mobiliteitsinfo voor de hele periode van Winter in Antwerpen (nog tot en met 6 januari) staat op www.slimnaarantwerpen.be, klik hiervoor de rechtstreekse link.

Om het vuurwerk vlot te laten verlopen, wordt een deel van de Scheldekaaien volledig parkeervrij gemaakt. Vanaf de Sint-Michielskaai tot de Jordaenskaai kan van 31 december om 14 uur tot 1 januari om 2 uur niet geparkeerd worden.

Omwille van de veiligheid is de Suikerrui vanaf 23 uur tot het einde van het vuurwerk afgesloten tussen de Hoogstraat en de Ernest Van Dijckkaai. Alleen buurtbewoners en bezoekers van de aanwezige horecazaken krijgen doorgang.

Daarnaast zullen de Scheldekaaien vanaf 22 uur tot na de opkuis afgesloten worden voor alle verkeer, vanaf de Scheldestraat tot aan de Brouwersvliet. Ook de as Reyndersstraat/Vlasmarkt, de Steenhouwersvest en Sint-Jansvliet worden afgesloten voor verkeer en zijn enkel toegankelijk voor voetgangers.

Het doorgaand verkeer op de Scheldekaaien kan blijven rijden tot 21 uur en wordt enkel tijdelijk opgehouden als het voetgangersverkeer aan de Scheldekaaien in gevaar wordt gebracht. De chauffeurs van tramlijn 7 krijgen instructies om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De Lijn heeft een speciaal oudejaarsbiljet en voorziet de hele nacht lang bussen, trams en extra feestbussen om iedereen veilig van en naar het vuurwerk te brengen. Meer info staat op www.delijn.be/oudejaar.

Ook voor het scheepvaartverkeer geldt een aangepaste regeling.

(1) Onder openlijk bezit van vuurwerk wordt verstaan: het zichtbaar bezit, het tonen en het uitstallen van vuurwerk en elke voorbereidende handeling voor het gebruik ervan.

(bericht : Stad Antwerpen)