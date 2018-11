Eindelijk erkenning voor Olympisch Kampioen

Olympisch kampioen Roger Ilegems krijgt komende dinsdag eindelijk de erkenning waar hij al lang recht op heeft.

Ilegems, geen familie van ons Bieke trouwens, pakte in 1984 een gouden medaille in de puntenkoers op de Spelen van Los Angeles. We zijn nu 34 jaar verder, maar Ilegems had nooit het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde gekregen. Maar na wat aandringen van voormalig provinciegouverneur Camille Paulus bij minister Sven Gatz komt daar nu dus toch nog verandering in. Dinsdagmiddag wordt de Hemiksemnaar gehuldigd op het kabinet van Sven Gatz.

