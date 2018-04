Iedereen met loopbenen heeft ze waarschijnlijk al ingesmeerd, want morgen is het eindelijk zover. Tienduizenden mensen staan te trappelen om te starten in de 10 miles en de marathon. Een hele dag wordt Antwerpen herschapen tot het mekka van de lopers. Maar dat wil meteen ook zeggen ook heel wat verkeersellende voor wie naar of door Antwerpen moet. Een overzicht van de grootste pijnpunten.Wie niet tot in de stad raakt om de deelnemers aan te moedigen, maar toch van de sfeer wil genieten, die kan vanaf 3 uur morgenmiddag bij atv terecht, want wij zenden het evenement live uit.