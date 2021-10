Nieuws Eindelijk oplossing voor school die nieuw gebouw zag instorten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Goeieavond. Er is een oplossing voor de 220 leerlingen van basischool K'do in Antwerpen: in september 2022 verhuizen ze naar het Wilrijkse Plein net buiten de ring. K'do was één van de twee scholen die intrek zou nemen in het ingestorte gebouw op Nieuw-Zuid. Dit jaar kan ze nog terecht in haar oude gebouw in de Schildersstraat, maar dat wordt verkocht en is nadien niet meer beschikbaar. De verhuis moet nog goedgekeurd worden door het collegebestuur, maar ouders zeggen nu al niet te vinden te zijn voor het plan.