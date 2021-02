"Eindelijk terug vrij ... opgesloten zitten is niet leuk"

Heel wat rusthuisbewoners hebben vandaag hun kleinkinderen nog eens kunnen zien zonder een raam ertussen. De taskforce Zorg heeft het licht op groen gezet voor meer versoepelingen in de woonzorgcentra. Voorwaarde is dat 90 procent van de bewoners en 70 procent van het personeel gevaccineerd is. Dat is op dit moment het geval in meer dan 500 Vlaamse rusthuizen. Daar kunnen de bewoners voortaan twee knuffelcontacten ontvangen, ze mogen opnieuw samen eten in de voorziening en ze mogen dus voor het eerst sinds naar buiten. In groepjes van vier en met vrienden of familie.