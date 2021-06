Een heel goeieavond. De uitbaters van nachtclubs bijten nog maar eens in het zand. Vandaag gaat met alweer nieuwe versoepelingen de volgende stap van het zomerplan in, maar over het nachtleven wordt met geen woord gerept. Discotheken weten nog altijd niet of en wanneer ze terug open mogen. In het buitenland zijn ze nochtans wel terug te bezoeken, de uitbater van Red&Blue in Antwerpen ziet z'n cliënteel dan ook de grens oversteken om in Nederland te gaan feesten.