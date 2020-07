Choreograaf Koen De Preter begon vóór de Corona-crisis te werken aan zijn nieuwe voorstelling "Tender Men" - een choreografie met als centraal thema: .... aanraking. Dat de corona-crisis een serieuze spelbreker was, is duidelijk, maar vandaag konden de dansers eindelijk écht beginnen repeteren. En nu elkaar aanraken niet meer vanzelfsprekend is, krijgt de voorstelling een heel andere lading.