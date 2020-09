Eindelijk weer zeilwedstrijd in Broechem

Antwerp neemt het vanavond tegen Eupen. Een match die het maar beter kan winnen om wat op te schuiven in het klassement. Naar Didier Lamkel Zé hoeft u vanavond opnieuw niet te zoeken. Want de Kameroener zit alweer niet in de wedstrijdselectie bij The Great Old. Dat was ook vorige week al het geval. Lamkel Zé was toen gestraft omdat hij zijn kat had gestuurd naar een looptraining. Antwerp won vorige week en coach Ivan Leko ziet duidelijk geen reden om het enfant terrible weer op te nemen in zijn selectie. Ook van Ivan Rodriguez is nog altijd geen spoor. Wel in de selectie is de 19-jarige middenvelder Brian Agbor. Foto Belga