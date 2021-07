Nachtclub Red&Blue heeft na amper drie weken de deuren alweer gesloten. Niet als discotheek, maar wel als café. De uitbater had binnen tafeltjes gezet om een beperkt aantal klanten te ontvangen voor een drankje en eventueel een optreden of EK-wedstrijd op groot scherm. Dat bleek echter al snel verlieslatend en dan is het uiteraard beter om niet te openen. De uitbater hoopt dat op het Overlegcomité van 16 juli gesproken zal worden over de heropening van nachtclubs. In onze buurlanden zijn die namelijk al lang weer open.