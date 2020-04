EK in Antwerpen in november nu al afgelast (door Corona)

Berchem Sport, actief in de tweede amateurdivisie, heeft zaterdag Geert Emmerechts aangesteld als nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. In het najaar van 2017 was de 51-jarige oud-verdediger al eens vier maanden T1 bij de Antwerpse traditieclub. Daar werd hij toen ontslagen. Emmerechts begon zijn carrière als speler bij RWDM in eerste klasse. Na drie seizoen trok hij naar Antwerp, waar de eenmalige Rode Duivel zich ontpopte tot een clubicoon van de Great Old. De centrale verdediger speelde twaalf seizoenen voor Antwerp. In 2001 debuteerde de Vilvoordenaar als coach bij Tubantia Borgerhout. Hij was ook jeugdcoach bij Lierse (2004-2005) en Anderlecht (2005-2012), voor hij in 2012 onder John van den Brom en diens opvolger Besnik Hasi assistent-trainer werd bij paars-wit. Emmerechts volgde Hasi in 2016 naar Legia Warschau. Na een eerste passage bij Berchem, destijds in eerste amateurdivisie, was Emmerechts het voorbije anderhalf jaar als jeugdcoach aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, bij Baniyas. Foto Belga