Beerschot heeft zaterdag zijn tweede nederlaag op rij geleden in de Jupiler Pro League. De Ratten gingen op Le Canonnier met 3-1 de boot in bij Moeskroen. De Henegouwers laten door de overwinning de rode lantaarn aan STVV. Beerschot laat zo de kans liggen om bovenaan op gelijke hoogte te komen met leider Genk, dat vrijdag met 1-0 verloor op Anderlecht. Beerschot begon zonder sterkhouders Frans en Tissoudali, beiden vermoedelijk het slachtoffer van een coronabesmetting, zwak op het veld van Moeskroen. De Henegouwers gaven het tempo aan en profiteerden na twaalf minuten van een geweldige blunder van Vanhamel. De Beerschot-doelman speelde de bal pardoes in de voeten van Onana en die miste niet, 1-0. Moeskroen zat op rozen en ging vervolgens achteruit leunen. Beerschot had niet meteen een reactie in huis. Het duurde tot in het slot van eerste helft vooraleer de bezoekers gevaar konden creëren. Een gevaarlijke vrijschop van Holzhauser kon door Suzuki en Van den Bergh net niet binnengetikt worden. Na de pauze wijzigde het spelbeeld niet. Moeskroen trok een solide muur op achterin, Beerschot slaagde er niet in daar doorheen te komen. Bij een zeldzame aanval van de thuisploeg was het dan ook nog eens opnieuw raak. Da Costa dook na een knappe combinatie op voor Vanhamel en passeerde hem met een gekruist schot. Het is voor de 29-jarige Kaapverdiër, die gehuurd wordt van Nottingham Forest, al zijn derde treffer van het seizoen. Een uiterst efficiënt Moeskroen stond plots op 2-0. En daar bleef het niet bij. Een ongeïnteresseerd Beerschot liep nog op een derde tegentreffer. Invaller Tabekou tikte de 3-0 binnen, op aangeven van Faraj. Rapha Holzhauser schonk de bezoekers in het slot nog een doekje voor het bloeden. De Oostenrijker knalde zijn elfde van het seizoen tegen de touwen. Het bleef bij 3-1.Foto Belga