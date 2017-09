EK volleybal voor mannen komt in 2019 naar Antwerpen

In 2019 mag Antwerpen het EK volleybal voor mannen verwelkomen. De Scheldestad is een van de gaststeden van het Europees Kampioenschap, dat in een totaal nieuw kleedje wordt gestoken. De voorronde wedstrijden zullen gespeeld worden in de Lotto Arena. Het Sportpaleis staat in optie voor de kwartfinale.

Terwijl onze Red Dragons zich gisteren na een collectieve topprestatie hebben geplaatst voor de halve finale van het EK ten koste van vice-olympisch kampioen Italië, maakt de Europese Volleybalbond (CEV) vandaag nog meer leuk nieuws bekend. Het EK volleybal voor de mannen komt in 2019 naar ons land in een totaal vernieuwde formule: vierentwintig ploegen die aantreden, en dit verspreid over vier organiserende landen. Naast België organiseren ook Frankrijk, Slovenië en Nederland mee. Antwerpen en Brussel zullen de speelsteden in ons land zijn. Door de uitbreiding van het aantal ploegen en de vernieuwde formule zal het kampioenschap enkele dagen langer lopen dan voorheen: van 13 tot 29 september 2019. Dat betekent meteen ook dat de Red Dragons geplaatst zijn voor de eindrondes in 2019.

Elk organiserend land is niet alleen gastheer voor een poule met zes ploegen, maar organiseert daarnaast een play-offwedstrijd en een kwartfinale. Voor de poulefase in ons land zijn de Lotto Arena in Antwerpen en Paleis 12 in Brussel vastgelegd. Het Sportpaleis staat in optie voor de kwartfinale. De halve finales vinden plaats in Ljubljana en in Parijs. Voor de medailles wordt er gespeeld in Parijs dat wellicht al de Olympische Spelen van 2024 in het achterhoofd heeft.

“Ik ben zeer tevreden met het feit dat de CEV opnieuw voor België kiest voor een EK,” aldus Geert De Dobbeleer, algemeen directeur TopVolley Belgium. “We hebben ons twee keer kandidaat gesteld bij de CEV voor de organisatie van een EK en twee keer heeft de CEV ons het tornooi toegewezen, eerst met de vrouwen in 2015 en nu ook voor de mannen. Dat is een serieuze blijk van vertrouwen in België als organiserend land. Bovendien zal de lottrekking voor het EK in januari 2019 in Brussel plaatsvinden.”

Antwerpen opnieuw een van de speelsteden

In 2005 kende de CEV voor het eerst een EK-organisatie toe aan twee landen: Italië en Servië. Later volgden nog Oostenrijk en Tsjechië (2011), Denemarken en Polen (2013) en Bulgarije en Italië (2015). Het EK voor vrouwen van 2015 was een samenwerking tussen Nederland en België. Toen was Antwerpen de enige speelstad in België. “We zijn heel trots om opnieuw een EK volleybal naar Antwerpen te kunnen halen. In 2015 was het EK volleybal voor vrouwen al een topevenement met een aantal spannende matchen van onze Yellow Tigers in de Lotto Arena. Dat we nu opnieuw een EK toegewezen krijgen door de CEV, betekent dat Antwerpen toch een echte sportstad is”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout.