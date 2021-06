Ekeren als één blok achter Toby Alderweireld (en de Rode Duivels)

Het seizoen zit er al op voor de Giants. Het was geen groot succes. Geen bekerfinale, geen geslaagde Europese campagne en ook geen finale in de competitie. Dat zou volgend jaar toch beter moeten. En daarom zijn de Giants al begonnen aan de voorbereiding van het volgende seizoen. Ze pakken nu al uit met een eerste versterking. Jonge, Belgische versterking. Seppe E'Espallier (small forward, 1m97) is vanaf volgend seizoen een Giant. De 22-jarige Leuvenaar tekende een contract voor de komende drie seizoenen. Seppe komt over van Leuven Bears, waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en later ook doorgroeide tot een vaste waarde in de eerste ploeg van coach Eddy Casteels. Hij werd vorig seizoen uitgeroepen tot Belofte van het Jaar en bevestigde dit jaar zijn waarde door een sterk seizoen af te werken als een van de smaakmakers van de Bears (8,8 pts, 4,9 reb & 2,8 ast). “We zijn erg blij met de komst van Seppe. Hij maakte veel progressie de afgelopen seizoenen en zijn spelersprofiel past perfect bij de ambities van Telenet Giants Antwerp. Seppe is een Belgisch talent met de juiste werkattitude, we verwachten veel van hem de komende seizoenen,” zegt voorzitter Björn Verhoeven.Foto Belga