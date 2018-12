In het district Ekeren hebben ze een nieuwe coalitie.

Dezelfde partijen die in de stad aan het onderhandelen zijn, willen er met elkaar in zee gaan: de N-VA van huidig en ook toekomstig districtsvoorzitter Koen Palinckx met Open Vld. Nieuw in het bestuur van Ekeren is de sp.a. Na zes jaar afwezigheid keren zij terug in het bestuur. CD&V doet niet meer mee. De nieuwe coalitie in Ekeren heeft 12 op 21 zetels.